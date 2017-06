Villingen-Schwenningen Firma Kendrion kooperiert mit Unterkirnacher Fohrenhof

Die Firma wolle die Kooperation, die sie mit dem Fohrenhof vor drei Jahren eingegangen ist, noch ausweiten, erläuterten Bernd Gundelsweiler, Geschäftsführer, und Werner Schneider, Kaufmännischer Leiter, am Freitag in den Räumen des Unternehmens. "Wir nutzen gerne die Örtlichkeiten des Fohrenhofs für Besprechungen, Tagungen, oder um einfach einmal in idyllischer Ambiente essen zu gehen", erklärt Gundelsweiler. "Wir wollen auch evaluieren, wie man Menschen mit Handicap die Möglichkeiten geben kann, hier bei uns zu arbeiten", fährt er fort. Je mehr Menschen und natürlich auch Firmen sich an diesen Projekten beteiligen, je größer ist die Unterstützung für den Inklusionsbetrieb.

Michael Stöffelmaier, Vorsitzender des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis, betont, man sei sehr dankbar für die Unterstützung der Firma Kendrion. "Uns kommt es nicht so sehr darauf an, Gelder zu sammeln, sondern wir freuen uns auf die Unterstützung durch die Firma Kendrion, die sich unter anderem an dem Gehalt für zwei Menschen mit Handicap, die im Fohrenhof arbeiten, beteiligt." Die Caritas erhalte jeden Monat die Bewertung für den Fohrenhof, da sei der Betrieb inzwischen spitze, zeigte er sich zufrieden.

"Wir haben die Patenschaft in diesem Jahr erstmals übernommen und unterstützen zwei Mitarbeiter im Fohrenhof finanziell", unterstreicht Gundelsweiler. Stöffelmaier freut sich, dass die Firma Kendrion auch das schöne Ambiente des Fohrenhofs für Tagungen in Anspruch nimmt. Man wolle etwas als kleines Dankeschön zurückgeben und habe deshalb ein "Kendrion-Dessert", das dauerhaft auf der Speisekarte stehe, kreiert, so Stöffelmaier. Da wäre einmal das Zitronen-Lavendel- Tartelette, dann die Madeleine mit gebundenen Beeren und ein Vanille-Parfait, erzählt Stöffelmaier.