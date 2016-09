Villingen-Schwenningen Feuerwerk aus treibenden Grooves

Mit seinem Partner Thomas Lähns entfaltet Mössinger ein Feuerwerk aus treibenden Grooves und tiefgreifenden Balladen. Im Zentrum des Geschehens steht nicht der Pianist, der mit Größen wie Joe Lovano, Bob Malach, Joel Frahm oder Seamus Blake zusammenarbeitete, sondern der gemeinsame Sound des Duos. Mössingers akzentuiertes, expressives Spiel mündet in hochkarätige Dialoge mit seinem virtuosen Kollegen.

Dichter und anspruchsvoller Sound

Thomas Lähns lebt in Basel und ist gefragter Bassist der deutschsprachigen Jazzszene. Er spielte zusammen mit David Liebman, Greg Osby oder Glenn Ferris und ist Mitglied des Trios Vein. Gemeinsam kreiert das Duo einen dichten und anspruchsvollen Sound, der auch verwöhnte Ohren in Bann zu schlagen vermag. Das Konzert im Jazzkeller in der Webergasse 5 in Villingen beginnt am Samstag um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, Mitglieder, Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro.