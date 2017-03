Villingen-Schwenningen Ferne Zeiten werden in Konzert lebendig

In einem facettenreichen Klangbild werden am Samstag, 18. März, 20 Uhr, im Franziskaner Konzerthaus ferne Zeiten wieder lebendig. Im großen Festkonzert verweben sich feierliche gregorianische Gesänge und Werke weltlicher Meister mit Stücken regionaler Komponisten, auf improvisierte Passagen folgt fröhliche Tanzmusik. Zudem orientiert sich die Musik an besonderen Orten wie der Villinger Klöster, den Stadtmauern und den modernen Maschinenhallen.

Die ECHO-Klassik-Preisträger Capella de la Torre unter der Leitung von Katharina Bäuml versammeln Musiker, die sich als Spezialisten für historische Aufführungspraxis einen Namen gemacht haben. Die Besetzung vorwiegend mit historischen Doppelrohrblattinstrumenten stellt eine in der heutigen Musikszene wenig gepflegte Praxis dar, die in Deutschland als einzigartig angesehen werden kann. Der Leitgedanke ist die reiche und bislang zu wenig beachtete Musik aus Mittelalter und Renaissance mit professionellem Anspruch zur Aufführung zu bringen und damit wieder direkt erfahrbar zu machen. Deshalb finden aktuelle historische und musikwissenschaftliche Erkenntnisse ständig Eingang in die Programme; auch die Arbeit mit Quellen und Originaltexten gehört dazu.

Auch das hochgelobte Tiburtina Ensemble aus Prag legt seinen Fokus unter anderem auf mittelalterliche Musik. Wichtig ist den Sängerinnen eine korrekte Sprechkunst in Verbindung mit musischen Aspekten, basierend auf zeitgemäßer Praxis und Theorie. Ebenfalls dabei sind der vielfach ausgezeichnete serbische Akkordeonist Lelo Nika und Schauspieler Helmut Berger als Sprecher. Das i-Tüpfelchen setzen zwei Bläserklassen aus Villingen und Schwenningen – die Jugendlichen versinnbildlichen die heranwachsenden "Pfeiler" auf denen die "Zeitbrücken" der Stadt ihre Bögen in die Zukunft schlagen werden.