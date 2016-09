Villingen-Schwenningen Ferienspaß wird zum Selbstläufer

Villingen-Schwenningen . Es hielt auch in diesem Jahr wieder einige Angebote bereit – über Bastelangebote und Spiel und Spaß bis hin zu Wissenswertem und echten Abenteuern reichte das Angebot.

"Wir hatten in der ersten Woche bereits fast 1000 Anmeldungen zu verschiedenen Angeboten", bilanziert Susanne Kammerer von der Pressestelle. So sei das Ferienprogramm wie jedes Jahr super angelaufen. Die enorme Nachfrage spiegelte sich allerdings nicht überall wieder. Beachball, die Besichtigungen Bad Dürrheimer Mineralbrunnen und Druckzentrum mussten aufgrund von zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden.

Auch für die Programme, Lerne die Vogelwelt kennen, Fanfahren- und Trommelworkshop, Wie fühle ich mich wenn ich alt bin, konnten keine Kinder begeistert werden. Dies könne nächstes Jahr aber schon wieder ganz anders aussehen. "Es ist von Jahr zu Jahr verschieden", so Kammerer. An der größten Beliebtheit erfreute sich das Klettern an heimischen Felsen mit dem Deutschen Alpenverein (DAV). Nur zwölf Kinder hatten das Glück und konnten teilnehmen.