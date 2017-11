Villingen-Schwenningen Feier zum Gedenken an Reichspogromnacht

Villingen-Schwenningen. Zum Gedenken an die Reichspogromnacht legt Oberbürgermeister Rupert Kubon am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde der Stadt sowie der evangelischen Kirchengemeinde einen Kranz an der Gedenktafel für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bei der Johanneskirche in der Gerberstraße 11 im ­Stadtbezirk Villingen nieder. Für den Verkehr ist die Straße für diese Gedenkfeier für kurze Zeit gesperrt.