Schwarzwald-Baar-Kreis. Die FDP wählt am Freitag, 2. September, 19 Uhr, in den Räumen der Firma "längsseits", Max-Planck-Straße 11, in Villingen, ihren Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 286 Schwarzwald-Baar/Obereres Kinzigtal. Es bewirbt sich Marcel Klinge. Der promovierte Sozialwissenschaftler aus Villingen-Schwenningen würde somit ein drittes Mal für den Bundestag kandidieren. Nach der Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung des Bewerbers für die Bundestagswahl findet die Kreis-Mitgliederversammlung der Freien Demokraten statt. Bei dieser soll unter anderem eine neue Kreissatzung verabschiedet werden. Außerdem finden Delegiertenwahlen statt, und zwar sowohl zum Bundes- als auch zum Bezirksparteitag.