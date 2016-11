Villingen-Schwenningen Fastnacht ist ihre Leidenschaft

VS-Villingen. Dabei lebt die 48-Jährige nicht einmal in Villingen. Geboren ist sie in Weilersbach, in Villingen ist sie zur Schule gegangen und kam schon als Kind mit der Fasnet in Berührung.

Damals allerdings unfreiwillig: Für ein Foto mit ihrem Opa sei sie in ein "Blümleshäs" gesteckt worden. "Ich fand’s ganz schrecklich", gesteht sie lachend. Als sie zum ersten Mal mit Freunden im Raben-Stüble und auf den Bällen unterwegs war und die Trommlerwieber der Glonki-Gilde erlebte, entzündete sich in ihr ein Funke: "Das will ich auch". In der Trommeltruppe fand sie zwar keinen Platz, doch sie trat 1988 der Gilde bei.

Erst im Jahr 2000, nachdem ihr zweites Kind auf der Welt war, beschloss sie, sich ihren ursprünglichen Wunsch doch noch zu erfüllen. Ein Jahr zuvor hatten sich die Krawazi-Ramblers gegründet, und Barbara Preisinger wurde herzlich willkommen geheißen. Seither ist für sie jeder Donnerstagabend "heilig".