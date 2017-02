Villingen-Schwenningen Fastenzeit ist kein Grund für Trübseligkeit

Und wie erlebt der Pfarrer selber die Fastenzeit? "Ich habe mir nichts Bestimmtes vorgenommen", berichtet er. "Ich möchte in ein paar Punkten bewusster leben und genauer hinschauen." Das sei unter anderem das Gebetsleben, aber auch der Umgang mit Süßigkeiten.

Als eine große Zäsur zwischen dem Närrischen und dem Innehalten beschreibt Schulz die Fastenzeit. "Eigentlich sind es die Menschen gar nicht mehr gewohnt, ohne Unterhaltung zu leben." Doch er freue sich auf die Gottesdienste, in denen die Besucher den Beginn dieses Neuen und Anderen spüren könnten. Der Pfarrer betont aber gleichzeitig: "Die Menschen sollen in der Fastenzeit kein trübseliges Gesicht machen, sondern sich bewusst werden, was ihnen geschenkt wird."

Eigentlich habe die Fastenzeit in der evangelischen Kirche traditionell eine nicht so große Bedeutung, meint Klaus Gölz, Pfarrer der Stadtkirche. Durch die Fastenaktion der evangelischen Kirche, "Sieben Wochen ohne", sei sie jedoch wieder vermehrt in den Fokus gerückt.

In der Passionszeit werde das Thema Leiden und Kreuzigung vermehrt in den Predigten und Lesungen der Gottesdienste thematisiert. Es konzentriere sich besonders stark in der Karwoche. Es sei hilfreich und heilsam, die verschiedenen Zyklen und Wellenbewegungen des Kirchenjahres bewusst wahrzunehmen. Die Fastenzeit biete eine gute Gelegenheit zur Selbstreflexion und damit verknüpft zum Verzicht. "In welchem Abhängigkeitsverhältnis stehen wir eigentlich?", lautet für Gölz eine entscheidende Frage. Dabei sei es auch ratsam, mal etwas Neues auszuprobieren, beispielsweise aufs Autofahren zu verzichten.

Für den Pfarrer selbst stehe in den kommenden sieben Wochen nicht Verzicht, sondern der Gewinn im Vordergrund: "Ich möchte bewusst und vermehrt in der Bibel lesen, und zwar am Stück." Sich dabei auf die eigenen Quellen zu besinnen, das sei in der Fastenzeit besonders wichtig.