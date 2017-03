VS-Weilersbach. Ein Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 7.10 Uhr in der Kappenwaldstraße in Weilersbach, am Ende eines Waldstücks. Eine 24-jährige Golf-Fahrerin hielt, aus Richtung Obereschach kommend, an einer Engstelle nach dem Waldstück, kurz vor dem Ortsschild Weilersbach verkehrsbedingt an, da dort Gegenverkehr herrschte. Eine Fahrerin eines weißen Mercedes kam der 24-Jährigen mittig auf der Straße entgegen, touchierte deren Außenspiegel und setzte die Fahrt unbeirrt fort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/850 00, in Verbindung zu setzen.