Villingen-Schwenningen Färberstraße: Gehören Täter zum Lokal?

Villingen-Schwenningen (sb). Mit einem Messer und Baseballschlägern sind die Kontrahenten bei einem blutigen Streit zwischen einer Gruppe türkischstämmiger Männer und Albanern aufeinander losgegangen. Einem Beteiligten wurde in den Bauch gestochen, er erlitt schwere Verletzungen. Mittlerweile ist die Polizei den Tätern, die in die blutige Auseinandersetzung verwickelt waren, auf die Spur gekommen. "Die Männer sind uns namentlich bekannt", bestätigte Harri Frank, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen gegenüber unserer Zeitung. Nun wird deren die Haftfrage geprüft, so die Information der Staatsanwaltschaft Konstanz. Sind die Aggressoren im Dunstkreis der Lokalität zu suchen? Das wollte Frank weder bestätigen noch dementieren: "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Doch genau dies soll nach Informationen des Schwarzwälder Boten der Fall sein. Entgegen der Äußerungen von Seiten der Stadt hätte diese Auseinandersetzung, was die Täter betrifft, also nicht "an jedem anderen Ort" passieren können. Und noch mehr: Das Lokal und deren Angehörige sollen in der Vergangenheit nach Recherchen unserer Zeitung schon oft im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen gestanden haben – darunter auch wegen Körperverletzungen.

Eine Information, die nicht nur der Polizei vorliegen soll, sondern über die auch die entsprechenden Stellen bei der Stadt informiert gewesen sein sollen. Von deren Seite wurde jüngst in einer öffentlichen Ausschusssitzung dementiert, dass es solche Probleme in der Kneipenmeile gäbe – und auch am Mittwochabend sagte Ordnungsamtsleiter Ralf Glück auf eine entsprechende Nachfrage von Grünen-Stadträtin Cornelia Kunkis-Becker im Gemeinderat, die Schlägerei und Messerstecherei sei nach seinen Informationen "eher zufällig an dieser Stelle" entstanden. Fast schon widersprüchlich erscheinen Aussagen von Anwohnern wie diese: "Es ist ein offenes Geheimnis in Villingen, dass die nicht unbelastet sind", äußert sich ein Anwohner beispielsweise sehr deutlich gegenüber unserer Zeitung. Für ihn sei es unbegreiflich, wie dennoch eine Konzession für den Betrieb erlangt werden konnte. "Die Anwohner werden hier fast schon vorsätzlich unkalkulierbaren Gefahren ausgesetzt."