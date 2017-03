Villingen-Schwenningen Europa im besten Sinne

Als Schaltknöpfe für Nachhaltigkeit machte Oettinger nicht nur die Rente mit 70 aus, sondern auch die revolutionierende Digitalisierung in allen Lebensbereichen ("Finanzdienstleistungen brauchen wir, Banken nicht") sowie Investitionen in die Forschung.

Es brauche eine digitale Grundbildung für jeden und mehr Informatiker. Wenn Menschen sich in Sachen Globalisierung, Automatisierung und Digitalisierung abgehängt und als Verlierer fühlen, dann werden sie leichte Beute für Nationalisten und Populisten. Der EU-Kommissar wandte sich noch einmal direkt an die Menschen in der Neuen Tonhalle und bat: "Werden Sie Europa-Botschafter".