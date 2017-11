Villingen-Schwenningen Eschach-Kobolde starten weiter durch

Sowohl Sven Schlegel als Vorsitzender als auch Schriftführer Christian Schmidt ließen das vergangene Vereinsjahr noch einmal Revue passieren, in welchem das Häsabstauben mit der Taufe der neuen Hästräger, die zahlreichen Teilnahmen an Narrentreffen, das Wecken am Fastnachtsmontag in Obereschach, die Teilnahme am Dorffest und natürlich die Bewirtung der Besenwirtschaft "Alte Kanne" über Fastnacht und beim Zähringer-Narrentreffen zu den Höhepunkten zählten. Allerdings musste das Funkenfeuer witterungsbedingt abgesagt werden.

Für das vergangene Jahr konnte Kassierer Tobias ­Rottler über einen ausgeglichenen Kassenstand berichten, obwohl der Verein eine namhafte Spende an eine Hilfsorganisation übergab. Für das laufende Jahr konnte der Kassierer dank der Bewirtung der Besenwirtschaft und des Dorffestes einen deutlichen Gewinn verbuchen. Kassenprüfer Michael Schmidt bescheinigte Tobias Rottler eine einwandfrei Kassenführung.

Ortsvorsteher Klaus Martin dankte dem Vorstand und dem Verein für die Teilnahme am Dorffest und für die überaus positive Darstellung bei den überörtlichen Narrentreffen, so dass die Entlastung für den Kassierer und für den Vorstand einstimmig erfolgte.