Villingen-Schwenningen "Es macht mir tierisch Spaß"

Für den Ticketverkauf bei der Südwest Messe nimmt sich die Industriekauffrau, die bei einem Schwenninger Unternehmen arbeitet, jedes Jahr Urlaub. "Viele fragen mich, ob ich es nicht anstrengend fände, Urlaub zu nehmen, um zu arbeiten. Aber mir gefällt der Umgang mit den Leuten, von denen ich viele jedes Jahr wieder treffe."

Vormittags verkauft Daniela Halder die Tickets am Haupteingang in einem der fest ­installierten Häuschen. "Wenn der Parkplatz dann zu ist, wandere ich hoch in eines der mobilen Häuschen", erzählt sie. Dort sei es an sonnigen Tagen etwas heißer, "aber es ist auszuhalten".

Mehrere Besucher kommen an den Schalter und wollen Tickets. Einen Taschenrechner hat Daniela Halder nicht. "Man sollte schon gut Kopfrechnen können, wenn man den Job macht. Bis jetzt hat die Kasse immer gestimmt", freut sie sich. "Grüß’ Gott Frau Halder", ruft eine Frau in Richtung der offenen Luke. "Schön, dass Sie auch wieder da sind", ergänzt sie.

"Es geht hier schon fast familiär zu. Nach so vielen Jahren kennen einen viele", sagt Halder. Es gab Zeiten, zu denen ihre Tante, ihre Cousine und sie im selben Tickethäuschen saßen. "Das war wie ein Familientreffen", blickt sie erfreut zurück.

Während am unteren Eingang mehr auswärtige Kundschaft passiere, seien am oberen Eingang mehr Einheimische. "Oben laufen die Ur-Schwenninger rein", schmunzelt sie. "Das ist immer wieder schön", beschreibt sie.

Gegen 8 Uhr holt Daniela Halder morgens ihre Kasse. "Von etwa 8.30 bis 9 Uhr, also bis Einlass ist, ist wahnsinnig viel los. Und dann gegen ­Mittag, wenn es Richtung ­Essenszeit geht", weiß sie. "Viele nutzen auch die 16 Uhr Karte." Dies seien vor allem Messebesucher, die schon wüssten, wo sie hin wollen und den ermäßigten Preis ­daher gerne in Anspruch ­nehmen.

In ihren Pausen oder nach Feierabend schlendert Daniela Halder selbst gerne über die Messe. "Die Tätigkeit verbindet mich mit meiner verstorbenen Mutter. Früher haben wir hier viel Zeit zusammen verbracht. Und: Es macht mir tierisch Spaß."