Villingen-Schwenningen Es geht rund um Mühlhausen

Läufer wählen zwischen zwei Strecken

Die Läufer können wählen zwischen zwei Laufstrecken: einen Rundkurs über elf Kilometer oder die traditionelle 21-Kilometer-Strecke. Für die Nordic Walker steht eine Zehn-Kilometer- oder für geübte Läufer auch eine anspruchsvolle 21-Kilometer-Strecke zur Auswahl. Bei allen Läufen gibt es keine Zeitnahme – viel mehr steht der Spaß am gemeinsamen Laufen im Vordergrund. Gelaufen wird im gemäßigten Tempo, die Gruppe bleibt immer zusammen. Die Natur-Laufstrecke ist abwechslungsreich und verläuft auf befestigten Feld- und Waldwegen.

Der Elf-Kilometer-Lauf und die Zehn-Kilometer-Nordic-Walking-Runde geht vorbei an den Mühlhauser Seen und verläuft südwestlich von Weigheim und oberhalb der Mühlhauser Halde. Eine Verpflegungsstelle in der Mitte der Laufstrecke stärkt die Sportler für den zweiten Streckenabschnitt. Der 21-Kilometer-Erlebnislauf und die Nordic-Walking-Strecke verlaufen auf einer schönen Waldstrecke um den Türnleberg und durch das Wittmannstal in Richtung Bad Dürrheim. Weiter geht’s vorbei an Hochemmingen, Tuningen und Weigheim. Oberhalb der Mühlhauser Halde führt der Weg ab der Weigheimer Hütte zurück nach Mühlhausen. Reserven tanken können die Teilnehmer an drei Verpflegungsstellen auf der Strecke.