Villingen-Schwenningen Es besteht Entwicklungspotenzial

VS-Weigheim . Das Amt für Stadtentwicklung unter der Leitung von Bürgermeister Detlev Bührer und Sanija Erden sowie das Büro Baldauf mit Knut Maier und Kristina stellten am Montag im Foyer der Mehrzweckhalle in Weigheim die Ergebnisse ihrer Studie vor. Ursula Mosbacher zeigte sich sehr erfreut, wie groß das Interesse der Bürger war. "Heute bekommen Sie für Weigheim den ersten Teil unserer Studie vorgestellt, aber das ist noch nicht alles", erklärte Maier und betonte, dass im Herbst weitere Ergebnisse, in die die Anregungen der Bürger von Montag Abend einfließen werden, vorgestellt werden.

Ergebnisse der Studie

Die Stadtflucht habe sich in eine Landflucht gewandelt, das Dorf habe eine Zukunft, wenn es sich auf seine Qualitäten konzentriere, fuhr er fort. Zu diesen Vorteilen gehören ein bezahlbarer Wohnraum, kurze Wege und neben einer ordentlichen Infrastruktur ein idyllisches Umfeld, fuhr er fort. Überalterung in einer Gemeinde führe zu Problemen wie Leerstand, der wiederum dem Umfeld und dem gesamten Ort schade. Ein Einwohnerrückgang ginge Hand in Hand mit dem Verlust an Lebensqualität, so Maier. 1937 hatte Weigheim 400 Einwohner, 2015 waren es 1325 Einwohner. Mehr Einwohner bedeuten, dass die Standards steigen, Straßen müssen saniert werden, mehr Neubaugebiete würden eine höhere Infrastruktur nach sich ziehen, fuhr er fort. Ein Ort benötige sieben Prozent Kinder, damit der Ort stabil bleibe: Weigheim habe zur Zeit 6,6 Prozent Kinder, was nicht schlecht sei, betonte er.