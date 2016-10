Villingen-Schwenningen Erster Kreativmarkt am Villinger Heimathafen

Ein Hafen im Schwarzwald? Obwohl ganz in der Nähe die Brigach fließt, bringt Simone Mader die Namensgebung für ihren kleinen Laden nicht mit Wasser in Verbindung, sondern eher mit dem "Gefühl des Ankommens". Dekorationsartikel, Schmuck und Damenmode, von klassisch bis abgefahren, vieles auch aus den Werkstätten heimischer Kunsthandwerker, bietet sie im "Heimathafen" an und veranstaltet zudem an jedem Montag- und Dienstagabend Bastelkurse für Erwachsene und sonntags für Kinder.

Zum ersten Mal findet am kommenden Samstag, 22. Oktober, 10 bis 18 Uhr, auf dem Platz vor dem Laden ein Kunsthandwerkermarkt statt. Zehn Kreativschaffende aus der Region werden dabei sein und vom Unikat-Rock über Silberschmuck, individualisierbare Bilder und Glückwunschkarten bis hin zu Objekten der Villinger Fastnacht und Häkeltaschen ein buntes Sortiment an schönen Dingen anbieten. Auch die von Simone Mader selbstgenähten Alltagsdinge wie Kosmetiktäschchen wird es geben. Für Verpflegung sei außerdem gesorgt, sagt sie.

Der "Heimathafen" soll demnächst auch zu einem Ort werden, an dem man nette Menschen kennenlernen, mit ihnen über Gott und die Welt philosophieren und dabei etwas Leckeres aus der Cateringküche von Franco Moretti (ehemals Hacienda) essen kann. Unter dem Titel "Salongespräche" lädt Simone Mader am Freitag, 18. November, rund ein Dutzend Menschen dazu ein. Anmeldungen werden erbeten unter www.heimathafen-vs.de.