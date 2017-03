Villingen-Schwenningen Erst Polizei-, nun Leitstellen-Reform?

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wer im Landkreis die Notrufnummer 112 wählt, landet in der Integrierten Leitstelle in VS – noch. In Zukunft vielleicht in Tübingen, Balingen oder Tuttlingen? Landesweit werden Leitstellen auf den Prüfstand gestellt. Viele sehen die mögliche Entwicklung mit Sorge, die DRK-Kreisverbände bringen sich bereits in Position.