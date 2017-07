Villingen-Schwenningen Eröffnungen stehen unmittelbar bevor

Doch das ist nicht das einzige neue Café, auf das man sich in Villingen freuen darf. Denn bald, voraussichtlich bis Mitte Juli, steht auch die Eröffnung des Blumencafés in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bäckerei Bumüller in der Rietstraße bevor. Patrick Weigert, Inhaber von "Blumen & Ambiente" in der Färberstraße, sowie sein Partner, Konditor und Bäckermeister Hubertus Hofmaier, wollen dort ein Konzept umsetzen, das für die Region bislang einmalig ist.

So sollen – vonseiten Weigerts – Blumen, Topfpflanzen, Geschenkartikel und Kleinmöbel angeboten werden. Geplant ist somit eine deutliche Erweiterung des Sortiments, das bisherige Geschäft will er dann aufgeben. Dort begann deshalb vor wenigen Tagen ein Ausverkauf der noch vorhandenen Waren. Sein Partner Hubertus Hofmaier, der auch weiterhin die gleichnamige Traditionsbäckerei in Hüfingen führen wird, steuert Haus- und Handgemachtes bei: Kuchen, Tartlets, Petit Fours, Pralinen und Schokolade, aber auch Backwaren.

Mitte Juli angestrebt

Und wie sieht es bei den derzeitigen Umbaumaßnahmen aus? "Bei uns ist alles im Plan, nun liegen sämtliche Baugenehmigungen vor", berichtet Weigert. Derzeit seien Maler und Fließenleger dran, "vergangene Woche wurden Decke und Stuck fertig gestellt."

Stellenweise sei bereits die Ware angekommen, sodass man spätestens zum Landes treffen der Bürgerwehren und Milizen am 22. Juli eröffnen möchte – im Idealfall sollen aber bereits Mitte Juli die Türen geöffnet werden. "Kommende Woche wird die finale Begehung stattfinden, dann ist der wichtigste Schritt getan", freuen sich die beiden auf die Eröffnung des ersten Blumencafés in der Region.