Villingen-Schwenningen Entspannt und ganz ohne Stoppuhr

Günther Jauch aus Tuningen war schon viele Male dabei. "Das macht einfach Spaß und heute besonders", sagt er und blinzelt in die Sonne. Ein paar Jahre habe er ausgesetzt, gesteht Rainer Morschel aus Schwenningen. Sein Laufkumpan Sven Goschkowski hat ihn zur erneuten Teilnahme animiert. Lange überreden lassen musste sich Morschel nicht. "Jetzt bewegen und dabei Kalorien verbrennen, dann kann man heute Abend ruhigen Gewissens genießen", sagt er. Für Stefan Schädlich aus Dauchingen gehört der Silvesterlauf einfach zu einem gelungenen Jahresabschluss. Heute hat er allerdings einen Pullover mehr sowie Mütze und Handschuhe angezogen. "Beim Laufen wird es einem dann aber schon warm", weiß er. Susi und Bernhard Schmid waren früher Mitglieder des Bad Dürrheimer Lauftreffs, den es zu ihrem Bedauern nicht mehr gibt. Das Ehepaar hat sich schon bis zum Halbmarathon hochtrainiert, den Silvesterlauf nehmen sie daher locker. So sportliche Ambitionen hat Bärbel Wagner nicht. Zusammen mit ihrer Familie samt Schäferhündin Ronja will sie sich einfach nur an der frischen Luft bewegen.