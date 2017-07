Villingen-Schwenningen Enten lassen sich dieses Mal viel Zeit

VS-Villingen. Im vergangenen Jahr hatte die schnellste Ente gerade einmal zehn Minuten gebraucht. Denis Kiesel und Michael Baumgarthuber, ausgestattet mit Watthosen und Mistgabeln, mussten der gelben Schar ordentlich Beine machen. Um Punkt 11.30 Uhr gab Oberbürgermeister Rupert Kubon das Kommando für den Start. Aus einem Anhänger ergossen sich vor den Augen von vielen Zuschauern die mehr als 5000 Schwimmenten von der Brücke am Inselparkhaus in die Brigach und machten sich ohne Eile auf den Weg zum Ziel an der Bahnhofsbrücke. Dort wurden sie von ihren Besitzern erwartet, die 2,50 Euro in jede Ente und den guten Zweck investiert hatten. Der Erlös in diesem Jahr geht an "Der bunte Kreis – Leben geben", ein Verein, der sich um familienorientierte Nachsorge für Frühgeborene und schwerkranke Kinder kümmert.

Rund ein Dutzend Round Tabler mit ihrem Präsidenten Sebastian Lauinger, erstmals in hellblau-bunten Entenrennen-T-Shirts, die bald jedermann erstehen kann, stellten wieder ein Rund-um-Fest auf die Beine, das auch nach dem Rennen jede Menge Spaß brachte. Am Zielpunkt sorgte Pizzabäcker "Maurizio" für die Verpflegung und spendierte seinen gesamten Erlös. Bad Dürrheimer Mineralbrunnen und die Hirsch-Brauerei stellten die Getränke und viele Sponsoren trugen mit ihrer Sachspende für die Tombola zur guten Sache bei. Die Besitzer der drei Siegerenten dürfen sich über ein Familienwochenende im Europapark (Nummer 4057), ein IPad (1196) und ein Mountainbike (1277) freuen. Diese Nummern haben ebenfalls einen Sachpreis gewonnen: 3616, 3645, 1245, 4561, 187, 2742, 469, 2661, 3288, 4934, 183, 2052, 3523, 1402, 2030, 3883, 3296, 4363, 3125, 1223, 119, 4614, 647, 3035, 3405, 750, 4699, 2135, 4619, 413, 1993, 1171, 2021, 356, 1867, 2638, 4416, 553, 3233, 231, 1153, 5419 und 309.