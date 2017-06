Villingen-Schwenningen Enkeltrick: Immer wieder gibt es Opfer

Manche werden zur Übergabe sogar zur Bank bestellt. "Die gehen geschickt vor und wickeln die alten Leute um die Finger", so Link. Andere Betrüger beobachten ältere Leute, wie sie zum Bankautomaten gehen, entreißen die Handtasche mit dem Bargeld oder verstricken sie in ein Gespräch und langen trickreich zu. Deshalb rät Barth, dass ältere Menschen nicht alleine zur Bank gehen oder nicht vor aller Augen das Geld zählen sollten. Nächster Risikofaktor: "Viele heben am Monatsanfang die gesamte Rente ab". Und: Nicht wenige stecken einen Zettel mit der Pin in die Geldbörse. "Ein leichter Fang für Betrüger", so der Polizist.

Gruppen-Arbeit

Bei dreisten Diebstählen kann auch Stadträtin Helga Baur mitreden. Baur begleitete ihre 85-jährige Mutter zum Einkaufen in Schwenningen. Plötzlich war der Geldbeutel der alten Dame weg, und damit 70 Euro, Personalausweis und Scheckkarte. Für Baur fast nicht nachvollziehbar. "Ich war immer bei ihr." Bis auf ein paar Sekunden, als sich die beiden Frauen Obst und Gemüse zuwandten. Mutter und Tochter bemerkten den Diebstahl erst an der Kasse, als es ans Zahlen ging. Die Stadträtin kann sich noch an eine Gruppe von zwei Männern und einer Frau erinnern, die in der Nähe einfach "so herumstanden". Die Karte sei zwar gleich gesperrt worden. "Doch es wurden bereits 1000 Euro abgehoben." Auch diesses Muster ist polizeibekannt: Oft seien Gruppen unterwegs, diese passen einen günstigen Moment ab oder aber: "Einer lenkt ab, der ander klaut." Bester Schutz: "Man sollte den Geldbeutel am Körper tragen und die Tasche nicht im Einkaufswagen liegen lassen."