Villingen-Schwenningen Elf Prioritäten für den Tourismus

Schwarzwald-Baar-Kreis. 155 Seiten hat das Gutachten zur Tourismuskonzeption Schwarzwald-Baar-Kreis, die das Unternehmen Freizeit und Tourismusberatung GmbH im Auftrag des Kreistages erstellte. Darin wurde die komplette Ferienregion untersucht, aufgrund der Daten erstellten die Fachleute Analysen, Zeile und Strategien sowie Projekte und Maßnahmen.

Sachgebietsleiter Michael Braun stellte das Ergebnis vor. Beim Themengebiet Infrastruktur wurden zwölf Projekte aufgelistet, die man laut Fachleute angehen sollte. Priorität bekamen die Einzelprojekte Bergerlebnis, Mountainbike-Arena, Sicherung Wintererlebnis und die Weiterentwicklung Wege, Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb. Im Bereich Betriebe hat man sieben Themen ausgemacht, die man angehen will, an oberster Stelle steht eine Hüttenkonzeption. Beim Marketing ergaben sich sechs Bereiche, Priorität erhielt der Aufbau eines Infopool für die Gemeinden, damit beispielsweise bei den Tourismusinformationen naheliegende Tipps von Nachbarstädten weitergegeben werden können. Bei der Thematik Kooperation und Organisation kristallisierten sich neun Sachgebiete heraus. Angehen will man in einem ersten Schritt den Tourismustag Schwarzwald-Baar-Kreis, den Arbeitskreis Tourismus, das Forum Tourismus trifft Wirtschaft sowie das Masterprojekt Infrastruktur-Coach.

Die Vorstellung, der Beschlussvorschlag und die Diskussion wurden auch mit Blick auf die anstehenden Haushaltberatungen geführt. Die Kreisverwaltung wollte vom Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit mehrere Zustimmungen. Das Okay gab es vom Ausschuss für die vorgeschlagene Prioritätenliste, ebenfalls stimmten man zu, die erforderlichen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich laut Michael Braun um eine Stelle, die das Konzept sukzessive umsetzen soll.