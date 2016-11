Villingen-Schwenningen Ekstase und Fröhlichkeit

Dass man auf der Basis einer eingängigen Melodie besonders gut ins Jazz-Nirwana vorstoßen kann, hat John Coltrane mit seinen magischen Metamorphosen des Musical-Songs "My Favorite Things" auf besonders eindrückliche Weise bewiesen. Die "Rainmakers" um den Bassisten Bänz Oester treten in die Fußstapfen Coltranes. Was sie mit dem Jacques-Brel-Chanson "Amsterdam" und dem helvetischen Dauerbrenner-Hit "Dr. Schacher Seppli" anstellen, ist atemberaubend.

Individuelle Klasse wird in kollektive Energie umgewandelt

Sie sind eine typische Live-Band und ein Paradebeispiel für den Austausch zwischen Nord und Süd: Der Bandleader Bänz Oester und Ganesh Geymeier (Tenorsax) kommen aus der Schweiz, der Pianist Afrika Mkhize und Schlagzeuger Ayanda Sikade zählen zu den neuen Überfliegern aus Südafrika. Zu viert bilden sie eine verschworene Einheit, die sich nicht auseinanderdividieren lässt. Mit anderen Worten: es ist ein Quartett, in der die individuelle Klasse aller Beteiligten nicht in egozentrischer Manier zur Schau gestellt wird, sondern in kollektive Energie umgewandelt wird.