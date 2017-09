Villingen-Schwenningen Eishalle verwandelt sich in Festzelt

VS-Schwenningen. Ein ungewohntes Bild bietet sich dem Betrachter, wenn er die Bahn 1 der Helios-Arena betritt: Kein Eis weit und breit, stattdessen säumen seit Mittwoch unzählige Biertische und -bänke die Fläche, die mit Polycarbonatplatten abgedeckt ist. Am heutigen Freitag, morgigen Samstag, 30. September, sowie am Montag, 2. Oktober, verwandelt sich die Multifunktionshalle in ein zünftiges Festzelt.

Das dreitägige Oktoberfest ist mittlerweile die dritte Veranstaltung, die die Event-Agentur CDS Productions GmbH in Schwenningen veranstaltet. Zur CDS-Gruppe zählen mehrere Unternehmen aus dem Südwesten, die im Bereich Veranstaltung oder Sicherheitsdienst tätig sind.

Der Umbau und die Vorbereitungen für eine derartige Großveranstaltung gehören mittlerweile schon zur Routine für das Team der Kunsteisbahn VS GmbH (KEB), erzählt deren Geschäftsführer Klaus Hässler. Diesmal habe es sogar einen neuen Rekord aufgestellt und die Eisfläche innerhalb von drei Stunden mit den Platten abgedeckt. Große Herausforderung war jedoch, die Fugen zwischen den Platten komplett abzudichten. Anders als bei vorherigen Veranstaltungen ist Alkohol am Wochenende auf der Fläche erlaubt – für das Eis jedoch "tödlich". Teilbanden- sowie Treppenmontage für die Fluchtwege fallen ebenso ins Aufgabengebiet der KEB. Seit gestern Nachmittag wird die Halle geheizt. Temperaturproblemen, die es bei anderen Sitzveranstaltungen in der Vergangenheit gegeben hatte, wird durch eine neue Heizung sowie durch Ventilatoren an der Decke, die die Wärme zirkulieren lassen sollen, vorgebeugt. "Alles andere bringt der Veranstalter mit", berichtet Hässler.