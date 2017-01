Villingen-Schwenningen Einladung zum "Fest mitten im Alltag"

VS-Schwenningen. "Die Vesperkirche beginnt mit ihren Mitgliedern – schön, dass Sie da sind!", meinte Pauluskirchen-Pfarrer Andreas Güntter beim Mitarbeiter-Abend am Montag. 373 Ehrenamtliche sind es in diesem Jahr, die vom 22. Januar bis 19. Februar im Service, an der Essensausgabe, im Café oder im Spüldienst rund um die Pauluskirche tätig sind.

Als "Schatz" bezeichnet Güntter zudem die rund 130 neuen Mitarbeiter, davon 60 Konfirmanden – ihr Engagement sei unentbehrlich, um dem Projekt immer wieder neue Impulse zu geben. Ebenso wichtig sei es, sich zu Beginn der Vesperkirche stets zu den Wurzeln zurückzubesinnen: "Was wollten wir eigentlich, als wir vor 14 Jahren angefangen haben?" Die Türen öffnen für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Geschichten, die im Bauch und in der Seele satt werden sollen: Das sei nicht nur die Idee der Vesperkirche, sondern eigentlich auch eine Mission des christlichen Glaubens.

Die Aufteilung in Bedürftige und Nicht-Bedürftige sei zweifelhaft geworden, ebenso die Aufteilung in Gäste und Gastgeber, so der Pfarrer weiter: Bei der Vesperkirche gelte es, alle Menschen an einen Tisch zu bringen und das "Fest mitten im Alltag" miteinander zu feiern. Zudem solle das Projekt Mut machen: "Vielleicht entstehen darüber hinaus Kontakte und Beziehungen", hofft Güntter.