Villingen-Schwenningen Einige Hundert Liter Most gepresst

Das sagten sich am Samstag viele Rietheimer und machten sich schon in den frühen Vormittagsstunden mit einem Gefäß auf den Weg ins Vereinsheim der Rietheimer Musikanten. Dort ist es nämlich längst zu einem beliebten Brauch geworden, dass vor dem Kilbig-Sonntag der Bevölkerung warmer Zwiebelkuchen, frisch gepresster Most und knusprige Kilbi-Küchle angeboten werden. Rechtzeitig zogen einige Jugendliche von Musikverein und Feuerwehr vor einigen Tagen los, um auf den Obstwiesen im Ort die Früchte zu sammeln, aus denen einige Hundert Liter Most gepresst wurden. Die Mütter der Nachwuchsmusiker buken zu Hause fleißig Zwiebelkuchen. Mehl, Milch, Eier und Hefe in großen Mengen wurden besorgt, um daraus einen Teig herzustellen, den die Jugendlichen im Vereinsheim zu den beliebten Küchle verarbeiteten. Dazu hat sich eine ganz besondere Technik bewährt: Ein sauberes Geschirrtuch wird über das Knie gelegt, eine kleine Menge Teig, geformt zu einer Kugel, wird auf dem Tuch in die richtige Form gezogen und dann ab damit in die Fritteuse.

Der gute Ruf dieser herbstlichen Köstlichkeiten und auch deren Duft lockten gleich zu Beginn der Aktion viele Rietheimer in das Musikerheim "Im Zinken". Saft und Gebäck gingen weg wie warme Semmeln. Sie wurden mit nach Hause genommen, oder konnten auch gleich an Ort und Stelle verköstigt werden.

Dazu hatten die Vereinsmitglieder hübsch gedeckte Tische vorbereitet. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Musiker- und Feuerwehrnachwuchs zugute.