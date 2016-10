Villingen-Schwenningen Einer für alles über Villingen

Acht Jahre lang lebte Hildebrandt mit seiner Familie in Kirchdorf. 1955 bezog man ein Siedlerhäuschen im Ifängle. Bei der Firma Binder Magnete lernte er den Beruf des Werkzeugmachers, bildete sich zum Industriemeister weiter, war bei IG Weisser in St. Georgen, bei Steinel in Schwenningen und schließlich in der Fertigungsplanung von Kienzle Apparate tätig. 1992 kam der Vorruhestand und Manfred Hildebrandt konnte seine längst erwachte Leidenschaft fortsetzen: das Sammeln von Möbeln, Bildern, Reklametafeln, Wandtellern, Bierseideln und, und, und. Die einzige Voraussetzung: Das gute Stück muss irgend etwas mit Villingen zu tun haben und am liebsten "älter sein als ich".

Und weil Manfred Hildebrandt mit seinem Langzeitprojekt kein Unbekannter ist, bekommt er immer wieder Anfragen nach Objekten: von Museen, von Zeitungen, von Vereinen oder Kommunen. Derzeit ist er gefragt als Lieferant alter Postkarten für das Jubiläumsbuch der Stadt, das zur 1200-Jahrfeier entsteht. Davon besitzt er nämlich inzwischen über 3000, die älteste von 1865 mit der Abbildung des Villinger Rathauses.

Manfred Hildebrandt ist nicht nur Sammler, sondern auch Sportler. Beim FC Kirchdorf spielte er Fußball. 1958 trat er dem Turnverein Villingen (TVV) bei und brachte es als Langstreckenläufer (5000 Meter unter 17 Minuten) bis zum Bezirksmeister. Zu mehr habe sein Talent nicht ausgereicht, sagt Hildebrandt im Rückblick und lacht. Er wurde Abteilungsleiter und ist bis heute als Trainer von Kindern und Jugendlichen tätig. In seiner erfolgreichsten Phase habe man ihm sogar "den Posten als Landestrainer angeboten", sagt Hildebrandt. Beim TVV war er zudem Kampfrichter und Helfer, Statistiker, Sportwart und Kreis-Jugendwart und seit 1975 leitet er im Team das Training für das Sportabzeichen. Es liege ihm sehr am Herzen, die Menschen in Bewegung zu bringen, sagt er. Vom Badischen und Deutschen Leichtathletikverband sowie vom Schwarzwald Turngau hat er alle Auszeichnungen erhalten, die es gibt und auch den Ehrenbrief der Stadt. Natürlich ist Manfred Hildebrandt Archivar des Vereins. Unvergessen ist seine Ausstellung im Foyer der Sparkasse, bei der er mit seinen Schätzen den Freizeitsport vor 100 Jahren abbildete.

Jedes Wochenende geht es mit der Frau zum Flohmarkt

An jedem Wochenende besucht der Vater zweier Töchter und Großvater zweier Enkel mit seiner Frau irgend einen Flohmarkt. Sein größter Traum ist es, ein Privatmuseum eröffnen zu können.