Villingen-Schwenningen Eine Chance, die genutzt werden muss

Annette Müller, Geschäftsführerin der Firma Hugo Müller, ist Mit-Organisatorin des morgigen GVO-Aktionstags. Sie bedauere, dass die Filialisten noch immer keine Bereitschaft zeigten, sich zu beteiligen. Denn die eigentümergeführten Geschäfte hätten bereits mit eigenen Problemen zu kämpfen. Sie könne es daher verstehen, wenn die Einzelhändler keine weiteren Kapazitäten hätten, am Aktionstag teilzunehmen.

Trotzdem: "Es wäre schön, wenn sich die Händler grundsätzlich mehr einbringen und mitdiskutieren, was in Schwenningen passieren könnte", sagt Müller, "im Gefühl einer Händlergemeinschaft, die den Standort wieder in Fokus bringt."

Wären dann Veranstaltungen – wie in Villingen unter anderem die Lichtnacht – denkbar? Müller könne sich so etwas vorstellen, gleichwohl müssten die Events professionell organisiert werden. Ehrenamtlich sei dies kaum stemmbar. Der GVO habe bereits angedacht, eine 450-Euro-Kraft für derartige Veranstaltungen einzustellen.

Die Teilnahme am Aktionstag des GVOs ist für Salinen-Café-Inhaber Frank Singer und seinen Sohn Marcel, der morgen auf dem Muslenplatz den Salinen-Imbiss betreibt, obligatorisch. Und das, obwohl das Café sowieso sonntags geöffnet ist: "Der verkaufsoffene Sonntag liegt mir sehr am Herzen, er ist wichtiges Marketing für die Stadt", sagt Singer. Er bedauere es aber sehr, dass sich nur wenige Händler an der Organisation beteiligt haben.

Magnus Hugger vom Bettenhaus Schlenker-Kayser hofft morgen auf ähnlich positive Resonanz wie beim Verkaufstag am vergangenen Sonntag in Rottweil. Dort führt er eine weitere Filiale. "Da hat die Kasse gestimmt und die Innenstadt war proppevoll", sagt Hugger. Auch für ihn ist es aus Stadtmarketinggründen wichtig, teilzunehmen, die Stadt würde sonst ins Hintertreffen geraten. Doch auch Hugger weiß: "Für die Organisation müssen sich Akteure finden, damit entsprechend viel geboten ist."