Die Täter drangen teilweise mit enormer Gewalt in die Gebäude ein, indem sie Türen aufhebelten. In einem Fall ist bislang nicht bekannt, wie die Täter ins Gebäude gelangten. In allen Gebäuden seien die Räume durchsucht worden, teilt die Polizei mit. Nur in einem Fall hätten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Der zu beklagende Sachschaden falle hier deutlich höher ins Gewicht.

Die betroffenen Schulen und Kindergärten befinden sich im Brandenburger Ring, im Schopenhauer Weg und in der Stuttgarter Straße. Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 07720/ 8 50 00, entgegen.