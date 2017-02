Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Montag ist in einen Pflegestützpunkt der Arbeiterwohlfahrt in der Villinger Innenstadt eingebrochen worden. Die Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ein, entriegelten das Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Aus den Büroräumlichkeiten wurden mehrere Handys und Zubehör entwendet, teilt die Polizei mit. Am Fenster selbst entstand Sachschaden. Die Polizei Villingen nimmt Hinweise unter Telefon 07721/60 10 entgegen.