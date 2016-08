Villingen-Schwenningen Einbrecher hieven Tresor aus einer Bäckerei

Villingen-Schwenningen. Vermutlich zwischen 1 und 3 Uhr drangen sie zunächst gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Rathausgasse ein, durchsuchten den Verkaufsraum und erbeuteten laut Polizei eine geringe Menge Bargeld. Mehr Erfolg hatten sie in einer Bäckerei in der Riet­straße, in der Nähe zur Oberen Straße. Dort hebelten sie zunächst eine Seiteneingangstüre eines Wohnhauses an der Ecke der Rietstraße zur Gasse Münsterplatz auf. Von dort drangen sie gewaltsam in einen Lagerraum ein und gelangten durch Einschlagen einer Türverglasung in die Verkaufsräume sowie in ein Büro des Geschäftes. Schließlich erbeuteten die Eindringlinge Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe und einen etwa 350 Kilogramm schweren Tresor.

Mit einem Sackkarren, den die Unbekannten in dem Lagerraum aufgefunden hatten, transportierten zwei der Einbrecher den schweren Tresor über den Münsterplatz zu einem weißen BMW-Kombi. Nach dem Beladen flüchteten die Einbrecher über die Kronenstraße. Hierbei wurden die Täter – es handelte sich um vier Insassen in dem weißen BMW – von Anwohnern beobachtet. An dem BMW war möglicherweise ein ausländisches Kennzeichen, eventuell aus der Schweiz, aus Polen oder aus Tschechien, angebracht. Den Sackkarren ließen sie auf dem Münsterplatz zurück.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei Villingen wegen schweren Diebstahls. Personen, die Angaben zu den Einbrüchen oder zu dem weißen BMW-Kombi mit ausländischem Kennzeichen und zu dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, in Verbindung zu setzen.