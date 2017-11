Villingen-Schwenningen Einblicke in den Beruf des Notfallsanitäters

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mayk Borzakyan Graf vom Deutschen Roten Kreuz, Rettungsdienst Schwarzwald-Baar informiert unter anderem über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, den Ablauf, die Anforderungen an die Bewerber, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über finanzielle Aspekte von Notfallsanitätern. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter hat die frühere Ausbildung zum Rettungsassistenten abgelöst und weist einige Neuerungen auf. Die kostenlose Veranstaltung findet am 30. November im BiZ Villingen, Lantwattenstraße 2, BiZ-Gruppenraum 0.10 statt, der Beginn ist um 15 Uhr. Interessenten werden bis zum 23. November um Anmeldung gebeten, telefonisch unter 07721/209 412 an oder schickt eine E-Mail an Rottweil-Villingen-Schwenningen.BiZ @arbeitsagentur.de.