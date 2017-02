Villingen-Schwenningen Ein Wiedersehen mit alten Freunden

VS-Villingen. In heimeliger Atmosphäre trafen sich die Guggenmusiker und Freunde am Schmotzigen und am Fasnetsamstag im Torstüble zu einem Streifzug durch die Villinger Kneipenfasnet.

Seit Jahren zählt der "Ball" der "Alten Kanne" zu den beliebtesten der Villinger Fasnet.

Als die Guggenmusiker 2016 eine Pause einlegten, wurden sie schmerzlich vermisst.