Villingen-Schwenningen Ein Teil der "Erfolgsgeschichte"

Albiez würdigte im Namen der IHK das florierende Familienunternehmen. "Storz gehört zur Erfolgsgeschichte der ganzen Region!" Es sei heutzutage keineswegs selbstverständlich, dass ein familien- und inhabergeführtes Unternehmen 90 Jahre bestehe, so Albiez. "Es macht einen sehr stolz, so alte Firmen zu sehen und als Mitglieder in der Kammer zu haben." Unternehmen wie Storz seien für eine mittelstandsgeprägte Region wie diese wirtschaftlich und sozial ausgesprochen wichtig.

In inhabergeführten Unternehmen finde man noch soziales Gewissen und Moral, in Konzernen weniger, ergänzte Graf Kesselstatt. Es sei deshalb kein Zufall, dass im Unternehmen Storz durchaus mehrere Familiengenerationen der Mitarbeiter tätig seien. Und wie gut das Betriebsklima bei Storz ist, habe man auf der 90-Jahr-Feier im Sommer gesehen. In der beeindruckenden Industriekulisse des historischen Kraftwerks Rottweil hatten die Mitarbeiter und ihre Partner zusammen mit der Geschäftsleitung und den Gesellschaftern das 90-jährige Bestehen ihrer Firma gefeiert.

Die heute in dritter Generation von Susanne Gräfin Kesselstatt (Enkelin des Firmengründers Jakob Friedrich Storz) und Georg Graf Kesselstatt geführte Unternehmensgruppe entstand 1927 in Tuttlingen mit einem kleinen Straßenwalzenbetrieb, als Subunternehmen der öffentlichen Straßenbaubehörden.