Villingen-Schwenningen Ein Küchentraum auf Rollen

VS Schwenningen. Es ist Samstag 12 Uhr Mittag und die ersten Autos rollen auf den Hof von Steffi und Philipp Schmied. Steffi Schmied steht in ihrer mobilen Küche und rührt in ihrem großen Kochtopf auf dem Herd in der "Schwenninger Knöpflesuppe", während ihre Gäste schon am Wagen Aufstellung nehmen.

Man begrüßt sich freudig, ist schon Stammkunde und freut sich auf die Knöpflesuppe. Am 1. Dezember 2016 eröffnete Steffi Schmied ihre mobile Küche auf dem Hof "Karlotte", der ihren Großeltern Karl und Lotte einst gehörte. Jetzt wohnt Steffi Schmied mit Ehemann und Sohn auf dem Hof, den sie in Gedenken an die Großeltern "Karlotte" getauft haben.

"Ich habe mir einen Lebenstraum erfüllt, denn Kochen ist mein Hobby", strahlt sie. Ihre Suppe sei hausgemacht und ohne jede Zusatzstoffe, betont sie und erläutert: "Brühe, Rindfleisch und Schweinefleisch, Kartoffeln, Sauerkraut und hausgemachte Schwenninger Knöpfle, das ist ein altes Schwenninger Rezept", erklärt sie und erläutert auf den skeptischen Blick auf die langen Knöpfe: "Die sind nur in Schwenningen so lang, das ist so."