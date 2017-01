Villingen-Schwenningen Ein Kraftakt für die Stadtbibliothek

Villingen-Schwenningen. Dafür müssen die Angestellten rund 60 000 Medien bearbeiten, was heißt, dass jedes einzelne in die Hand genommen werden muss und einer neuen Systematik zugeordnet sowie in der Datenbank aktualisiert wird. "Jeder Titel erhält dafür unter anderem auch einen neuen Standortaufkleber", zeigt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung auf.

In verständlicheres System umgestellt

Um diese große Aufgabe während des laufenden Betriebs stemmen zu können, werden beide Häuser, am Münsterplatz in Villingen und in der Muslen in Schwenningen, Mittwochnachmittag ihre Türen schließen müssen. Der große Sachbuchstand wird auf ein verständlicheres System der Ordnung umgestellt und sich dann neu in sogenannten Themeninseln präsentieren.