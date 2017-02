Villingen-Schwenningen Ein Blickfang, ein Gefühl, ein Kauf

VS-Weilersbach. Vladimir und Gabriele Bubori sind Feuer und Flamme für schöne Ansichten. Kein Wunder: Er, der Fachmann für Werbung und Inneneinrichtung, sie, die "Dekorateurin" – mit solchem Fachwissen ausgestattet, verfügt man auch über Stilsicherheit und einen Kopf voller Ideen. Lässt man diese frei, fliegt im Herbst schon einmal ein ganzer Schwarm Enten über die Köpfe von Supermarktbesuchern hinweg oder entsteht in der Halle eines Autohauses über Nacht ein Stück Alaska – Eisschollen und Pinguine inklusive.

Eine Seltenheit: Sie bilden noch aus!

"Ideen haben immer Konjuktur", sagen die Buboris in ihrem Atelier Bubori im Industriegebiet von Weilersbach. In dem beschaulichen Örtchen betreiben sie ihre traditionsreiche Designschmiede und nehmen mit dieser eine echte Sonderstellung ein: Sie bilden noch aus! Abgesehen von Möbelriesen oder Filialisten für deren eigenen Bedarf gibt es das in weitem Umkreis kein zweites Mal. "Gestalter für visuelles Marketing" heißt das durch ein Diplom gekrönte Berufsbild, das man früher einmal als "Dekorateur", dann als "Schauwerbegestalter" und ganz früher sogar einmal als "Schmücker" kannte. Guter Geschmack und Spaß am Dekorieren reichen nicht. "Das ist eine emotionale Sache – das muss man über die Jahre lernen und auch fühlen", schildert Gabriele Bubori. Ein richtiger Beruf. Warum, das zeigt in Blick in das Reich der Buboris.