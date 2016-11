Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche Helfer haben viel geleistet

Der Abend wurde eröffnet mit einer Ansprache von Jürgen Roth, Kreisvorsitzender des DRK-Kreisverbandes. "Das DRK wird heute in der Öffentlichkeit als Helfer in der Not für Krankentransporte, und Blutspendeaktionen wahrgenommen. Aktuell wird es wieder wahrgenommen in seinem ursprünglichen Auftrag, Menschen in Not zu helfen, ohne Ansehen der Hautfarbe, Religion oder Nationalität."

Roth bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern, die viel geleistet haben und die Toleranz hatten, auch für uns kulturell fremdes, Verhalten zu akzeptieren. Er dankte und kündigte auch die "Neubürger" an, die in der Küche für die geladenen Gäste Köstlichkeiten zubereiteten.

Birgit Labus, eine ehrenamtliche Aktive sprach über ihr Motiv, sich zu engagieren. Sie fand eines Tages einen Zettel, auf dem auch stand, dass Frauen aufgrund der Asylsuchenden bald nicht mehr auf die Straße gehen können. Auf einer Veranstaltung fing sie Feuer und arbeitete ab dort in Gruppen, die sich mit Koordination befassten.