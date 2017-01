Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche Helfer für Dienst im Kirchenpavillon gesucht

Auf der Suche nach einer Tätigkeit mit klarer zeitlicher Befristung und projektorientiertem Charakter, möchten viele den Zeitumfang ihrer Arbeit selbst bestimmen und auch ohne Rechtfertigungszwang wieder aufhören können.

Ein Ort, der für viele Beispiele innerhalb der Kirchengemeinden steht, ist der Kirchenpavillon im Neckarpark. Jedes Jahr finden in der Zeit von Mai bis Oktober Veranstaltungen statt, die zum Gemeinwohl aller beitragen. Hier engagieren sich Ehrenamtliche, die durch ihre Mitwirkung Programm gestalten und helfende Hände in einem Team Kirche draußen, die dafür zuständig sind, dass der Rahmen einer Veranstaltung reibungslos vorbereitet wird. Dieses eingespielte, gut funktionierende Team aller Altersklassen möchte nun sein Fundament an ehrenamtlichen Helfern festigen und vergrößern. Es freut sich nun auf neue, motivierte Ehrenamtliche, die Interesse an einer selbstständig und eigenverantwortlichen Aufgabe in der freien Natur haben und Lust auf Neues in ihrem möglichen Zeitaufkommen einbringen möchten. Der Zeitaufwand beläuft sich auf maximal zwei bis drei Stunden je nach Veranstaltung. Über die Teilnahme der Einsätze des Ehrenamtes entscheidet der Ehrenamtliche selbst. Neben Dienst und Natur warten auf die helfenden Hände schöne Begegnungen und wahrhafter Ohrenschmaus bei jeder Veranstaltung.

Die Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen (ACK) in Villingen-Schwenningen freuen sich über reges Interesse und an neuen Ehrenamtlichen, die Teil eines Team werden. Auch sind jene willkommen, die bislang ihre Talente in einer Kirchengemeinde noch nicht zur Verfügung gestellt haben.