Villingen-Schwenningen "eBooks sind eine gute Alternative"

die Nummer auf der Rückseite des Bibliotheksausweises fungiert als Benutzername, in der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen besteht das Passwort aus den ersten vier Stellen des Geburtsdatums also TTMM.

Wenn die Leihfrist abgelaufen ist, kann man die Datei nicht mehr öffnen. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass man auch im Urlaub Bücher ausleihen kann ohne das Datum für die Abgabe im Kopf zu haben.

Ob eBooks nur etwas für junge Leute seien, verneint Volker Fritz entschieden. Es seien zwar seiner Schätzung nach immer noch eher jüngere Menschen, die eBooks ausleihen, aber auch die ältere Generation traue sich langsam an die elektronischen Bücher heran. "Es ist vor allem für Ältere gut, denn man kann die Schrift vergrößern, das erleichtert ihnen das Lesen um ein vielfaches".

Der Bibliotheksleiter selbst findet das Lesen der eBooks eine gute Alternative und liest nach eigenen Angaben circa 50 Prozent seiner Bücher auf einem eReader. Eine gute Begründung pro eMedien hat er parat. "Ich lese sehr viel. Fünf oder sechs Bücher haben in meinem Urlaub oft nicht ausgereicht", erzählt Volker Fritz, "Seit ich den eReader benutze kann ich so viele Bücher mitnehmen wie ich will und das platzsparend und bei einem sehr leichten Gewicht." Der Akku halte seiner Erfahrung nach bis zu 4000 Leseseiten und auch die Hintergrundbeleuchtung sei im Dunkeln oder bei Dämmerung im Sommer auf dem Balkon angenehmer als ein Leselicht. "Auch in der Sonne sind eBooks besser lesbar", so Fritz. Denn wer kennt es nicht? Man sitzt am Strand und möchte etwas lesen, doch durch die Sonne erscheinen die weißen Seiten wie ein greller Blitz. Da der eReader mit einem matten Display ausgestattet ist, verdunkeln sich die Seiten auch bei Sonnenlicht nicht. „Bei Smartphones und Tablets ist das natürlich anders“, weist der Bibliotheksleiter auf das anders beschichtete Display hin.

Auch von Lesern des eBooks kam positives Feedback. "Eine Mutter erzählte, dass ihr Sohn eigentlich nie ein Buch in die Hand nahm", erzählt Fritz, auf einem elektronischen Gerät sei es auf einmal aber interessant gewesen, so hatte sich der Junge ein Buch ausgeliehen, dass eigentlich direkt vor seiner Nase als Buch im Regal stand. "Es ist Generationsübergreifend".

Der Bibliotheksleiter gibt aber auch zu, dass das erste Lesen auf dem eReader merkwürdig für ihn gewesen sei. "Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran." Das gedruckte Buch würde seiner Meinung nach aber nicht aussterben. "Es wird sich vielleicht anpassen. Früher wurde auch alles auf Papyrusrollen geschrieben, heute sind es Bücher in Zukunft eBooks", prognostiziert Volker Fritz.

Wer einen Bibliotheksausweis bei der Statdbibliothek Villingen-Schwenningen beantragen möchte kann dies zu einem Jahresbeitrag von 16 Euro tun. Unter 21-jährige erhalten den Bibliotheksausweis kostenfrei, Studenten und Auszubildende über 21, zahlen 8 Euro im Jahr. Damit besteht der unbegrenzte Zugang zu allen Meiden der Bibliotheken in Villingen und Schwenningen und auch der eMedien.