VS-Villingen. Heute, Donnerstag, 29. Dezember, ab 20 Uhr ist es wieder soweit: Der Rockclub VS lädt zum neunten Mal zur alljährlichen Soulparty mit der Band "Eat the Beat" in die Scheuer in Villingen ein. Es lohnt sich pünktlich zu sein, denn "eatthebeat light" wird als Vorband "unplugged" auf den Abend einstimmen, bevor das Hauptprogramm mit groovigen Soulbeats zum Abtanzen einlädt. Angelehnt an legendäre Aufnahmen im Motown Sound von Sam & Dave, Aretha Franklin, Joe Tex, den Commitments und vielen weiteren Perlen legendärer Soulgrößen, darf wieder ein spannender Abend erwartet werden. Mit den facettenreichen Powerstimmen von Dolores Gaus und Emanuel Penalver, Jochen Freiberg, Saxophon, Schlagzeug Ralf Reiter, Jens Willi, Percussion, Rainer Lietzmann, Gitarre, Pianist Thomas Duttenhöfner und Stephan Higler verspricht die Band, den Soul mit Biss auf der Bühne mit viel Spaß zu zelebrieren.