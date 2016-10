Villingen-Schwenningen Durch "heilige Pforte" ins Münster

Bereits auf der Busfahrt gab es den ersten Stopp in Steinach, wo in der Kapelle "Maria Schnee" Dieter Conradt, Robert Daum und Markus Laufer zum Thema eine Morgenbetrachtung vorbereitet hatten, bevor es nach Ettenheimmünster weiterging. In der dortigen Wallfahrtskirche St. Landelin, einer beeindruckenden barocken Klosterkirche eines ehemaligen Benediktinerklosters, zelebrierte Pfarrer Herbert Faller den Wallfahrtsgottesdienst mit dem Schwerpunkt des Leitmotivs, der ebenfalls von Markus Laufer und Dieter Conradt und Robert Daum vorbereitet und mitgestaltet wurde, bevor in einer Gaststätte auch für das leibliche Wohl gesorgt wurde.

So gestärkt wurde dann das Freiburger Münster angesteuert, welches dann durch die "heilige Pforte" betreten wurde. Dort hatten die Wallfahrer genügend Gelegenheit, die farbigen Glasfenster zu besichtigen, die das Thema Barmherzigkeit, wie Hungrige speisen, Fremde beherbergen, Kranke pflegen, Durstige tränken und Gefangene besuchen darstellen.