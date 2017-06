Villingen-Schwenningen Drei Tage Fest mit viel Musik

Mitten im Herzen der Stadt lädt die Historische Narrozunft drei Tage Mitglieder und Freunde zu einem unterhaltsamen Programm mit viel Musik und einem umfangreichen Speise- und Getränkeangebot ein. Das Zunftfest beginnt am Freitag, 30. Juni, um 18.30 Uhr, am Samstag, 1. Juli, um 10 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr.

"Die Speise- und Getränkekarte bietet für jeden Besucher etwas, als besonderes Angebot gibt es in diesem Jahr Braten mit Spätzle und Rahmsoße", teilt die Narrozunft mit. Zudem werden frische Salatteller serviert, und natürlich fehlt der selbst ge­backene Kuchen nicht.

Seinen festen Platz beim Zunftfest hat als mediterrane Alternative der Gourmetstand, wo erstmals auch die kleinen pikanten Würstchen Merguez auf dem Grill gebraten werden.