In den Topspielen gewann der FC Bräunlingen 2:1 beim Tabellenführer Hinterzarten, und der SSC Donaueschingen besiegte den FC Pfohren 3:1. Mit einem 3:0 in Bad Dürrheim II schloss der SV Grafenhausen zur Spitze auf. SPIEL DES TAGES SSC Donaueschingen – FC Pfohren 3:1 (1:0). Im Lokalderby und Spitzenspiel war Pfohren in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft. Vergab dabei aber zwei klare Chancen zur Führung. Die Hausherren machten es nach einem Fehlpass der Gäste besser und gingen in Führung. In einem bis zur Pause ausgeglichen Spiel hatten beide noch ihre Chancen. Nach dem 1:1 aus einem Defensivfehler der Gastgeber besaß der Gast dann Vorteile, wodurch sich aber nur eine Torchance ergab. Der SSC konnte dann nochmals zulegen und aus drei Chancen zwei Tore zum 3:1 erzielen. TRAINERSTIMMEN Thomas Minzer (SSC Donauchingen): "Spielerisch hatten wir schon bessere Leistungen gezeigt. In den wichtigen Momenten der Partie waren wir da und konnten am Ende noch zulegen." Dominic Häring (FC Pfohren): "Die Niederlage ist bitter für uns. Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Und vor der Pause besaßen wir gute Chancen. Die Gegentore haben wir als Gastgeschenke selbst eingeleitet." Tore: 1:0 Laichner (19.), 1:1 Wiehl (52.), 2:1 Sila (85.), 3:1 Laichner (90.). Schiedsrichter: Zdravko Markovic (Schwenningen). Zuschauer: 100. TuS Oberbaldingen – FC Hüfingen 3:0 (1:0). Im Derby siegte Oberbaldingen in der Höhe verdient. Das frühe 1:0 gab Sicherheit und so dominierte der Gastgeber das Spiel. – Tore: 1:0 Manger (3.), 2:0 Saja (64.), 3:0 Demond (83.). Schiedsrichter: Edgar Straub (Lauterbach). Zuschauer: 100. SV Hinterzarten – FC Bräunlingen 1:2 (0:1). In einem intensiven Spitzenspiel auf sehr gutem Niveau ging es ausgeglichen zu. Der Gast nutzte einen Defensivfehler der Gastgeber zur Führung aus. In den letzten 20 Minuten holte sich Bräunlingen durch die besseren Chancen noch den Sieg durch einen Freistoß in der Schlussminute. – Tore: 0:1 Albicker (45.), 1:1 Schuler (56.), 1:2 Wehinger (90.). Schiedsrichter: Frederic Aich (Häusern). Zuschauer: 80. FC Neustadt II – SV Öfingen 4:2 (2:2). Öfingen nutzte Fehler der Gastgeber zum 2:0 gekonnt aus. Neustadt II wurde in der Folge stärker. Nach dem 2:2 folgte in Halbzeit zwei ein offener Abtausch. – Tore: 0:1 Riegger (27.), 0:2 Markus Wenzler (30., Foulelfmeter), 1:2 tritschler (42.), 2:2 Werner (45.), 3:2, 4:2 Fischer (73., 80). Schiedsrichter: Milan Drehmann (Freiburg). Zuschauer: 50. Gelb-Rot: Neustadt II (89.). FC Löffingen II – SV Eisenbach 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Heine (16.), 2:0 Klein (68.), 3:0 Vogt (74.). Schiedsrichter: Uwe Müller (Höchenschwand). Zuschauer: 50. Gelb-Rot: Eisenbach (53.). SV Gündelwangen – FV Möhringen 6:1 (4:0). Nach sieben Minuten war das Spiel nach dem Blitzstart der Gastgeber mit dem 3:0 entschieden. Dreimal traf Thomas Fischer ins Netz. – Tore: 1.0 Lücke (3.), 2:0, 3:0 Fischer (5., 7.), 4:0 Klein (41.), 5:0 Lücke (51.), 5:1 Ngono (58.), 6:1 Fischer (88.). Schiedsrichter: Frederic Aich (Häusern). Zuschauer: 80. Gelb-Rot: Möhringen (88.). SV Göschweiler – FC Lenzkirch 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Lampel (43.), 2:0, 3:0 Tominc (52., 60.). Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen). Zuschauer: 120. FC Bad Dürrheim II – SV Grafenhausen 0:3 (0:2). Der Gastgeber agierte über die 90 Minuten zu ideenlos. – Tore: 0:1 Kushutani (16.), 0:2 Haselbacher (40.), 0:3 Hertenstein (86.). Schiedsrichter: Hort Kienzler (Bräunlingen). Zuschauer: 30