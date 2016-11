Villingen-Schwenningen Direkt am Riettor entsteht ein Neubau

"Der Verkauf des Hauses fällt uns dann nicht mehr ganz so schwer", sagte Heidi Wagner gestern und lächelte bei der Erinnerung an gute Zeiten. 1928 erwarben ihr Großvater, der Gastwirt Robert Hofmann und seine Frau Theresia, vorherige Besitzer des "Waldschlösschens" am Eisweiher, die seit Ende des 18. Jahrhunderts als Bierbrauerei betriebene Immobilie für 25 000 Goldmark. Deren Sohn Robert Hofmann junior, ein Konditormeister, führte das Torstüble nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Frau Viktoria als Café weiter. Unvergessen sind seine handgemachten Pralinen und Kuchenspezialitäten.

Krankheitsbedingt musste das Café 1970 verpachtet werden. 1980 eröffneten die Geschwister Heidemarie Wagner und Robert Hofmann das renovierte Torstüble als Restaurant, zwei Jahre später stieß auch Schwester Marlene dazu. Viele Stammtische tagten in den nächsten zehn Jahren, legendär ist bis heute der alljährliche Hausball an Fastnacht. 1990 zogen sich die Geschwister endgültig zurück und verpachteten das Torstüble, "was leider nicht immer von Erfolg gekrönt war", bedauert Heidemarie Wagner. Der Umbau startet laut Architekt im Frühjahr 2017, die Bauzeit ist auf ein Jahr ausgelegt. Über die bis dahin leerstehenden Räume freuen sich an der Fasnet die Glonkis, die im bisherigen "Mietbeizle" im Keller ein Stüble einrichten werden und die Guggenmusiker der "Alten Kanne", die über die närrischen Tage in das Torstüble einladen.

Zu einem Flohmarkt laden die Geschwister Hofmann am Samstag, 19. November, ab 10 Uhr ins Torstüble ein. Die gesamte Einrichtung, inklusive der Gastro-Küche sowie Gegenstände aus allen Zeitabschnitten werden in den Räumen des einstigen Restaurants zum Verkauf angeboten.