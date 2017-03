Villingen-Schwenningen "Die Stadt war gerappelt voll"

VS-Villingen. Rainer Böck, Vorstandsmitglied des GVO, blickt auf einen gelungenen Sonntag zurück: "Alles ist reibungslos über die Bühne gegangen. Allen voran die freiwilligen Helfer rund um die Kinderolympiade haben großartige Arbeit geleistet. Viele waren von morgens bis abends auf den Beinen", freut sich Böck über die Arbeit der vielen Vereine und Gruppen, die das Rahmenprogramm des Verkaufsoffenen Sonntags organisierten. 300 Kinder haben an der Olympiade teilgenommen, was, so Böck, ein absoluter Höchstwert gewesen sei.

Die Geschäfte in der Innenstadt konnten vom großen Besucheraufkommen profitieren: "Viele sind sicher nicht nur zum Kaffee-Trinken in die Stadt gekommen. Alles war eigentlich von Anfang bis Ende gerappelt voll. Rückmeldungen einzelner Händler zeigen, dass der Sonntag für sie ein voller Erfolg war", zeigt sich Böck erfreut.

Parallel zum Verkaufsoffenen Sonntag fand dieses Jahr bereits zum zweiten Mal der Keltentag im Franziskaner Museum statt. Auch hier lässt man den vergangenen Sonntag äußerst positiv Revue passieren.