Villingen-Schwenningen "Die Schwenninger" reagiert auf Kostensteigerung

Erst vor wenigen Wochen betonte Vorstandsvorsitzender Berthold Maier beim Spatenstich für den Neubau am Vorderen See in Schwenningen, dass die Kosten für das Bauprojekt nicht auf die Kunden abgewälzt werden. Und nun erhöht die Kasse ihre Beiträge. Hatte Maier falsche Versprechungen gemacht? "Nein, der Erweiterungsbau hat mit der Erhöhung überhaupt nichts zu tun", sagte Frimmersdorf gestern. Die Notwendigkeit, 15 Monate nach der letzten Erhöhung die Kosten erneut anzupassen, sei in den stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen begründet. "Die prognostizierten Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für das Jahr 2016 liegen Hochrechnungen zufolge bei über 831 Millionen Euro. Das sind rund 50 Millionen Euro mehr als noch 2015." Die Erhöhung des Beitragssatzes sei lediglich eine Reaktion auf diese Entwicklung, wie sie laut Frimmersdorf bereits zum Jahresbeginn jede vierte Kasse gezeigt habe. Einen Zusammenhang mit dem Bauprojekt in Schwenningen gibt es laut Frimmersdorf also definitiv nicht. Dies unterstreicht er zusätzlich so: "Auf 30 Jahre gerechnet, ist der Neubau 35,4 Prozent günstiger, als wenn wir weiterhin mieten würden."

Doch nicht nur teurer wird die Kasse laut dem vorliegenden Schreiben. Nein, auch die Leistungen und Angebote sollen gekürzt werden. Mehr Geld für weniger Leistung? Auch das verneint Frimmersdorf, obwohl es die Kasse schwarz auf weiß kommuniziert. "Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine vollständige Transparenz in Sachen Kundenkommunikation wichtig ist. Und unsere Marketing-Abteilung war der Ansicht, dass die Wahrnehmung einer negativen Formulierung größer sei, als die einer positiven." Und das heißt? "Es gibt permanent Änderungen im Angebot, weil wir auf Kundenansprüche reagieren. Es kann also sein, dass manche Leistungen durch neue Angebote ersetzt werden." Frimmersdorf weist aber darauf hin, dass 95 Prozent der Leistungen gesetzlich vorgeschrieben seien und deshalb gar nicht verändert werden könnten. Es handele sich also höchstens um eine Veränderung des "Plusangebots", wie er die Zusatzleistungen der Krankenkasse nennt, das fünf Prozent der Gesamtleistungen ausmache.

Wurden Stellen gestrichen?