Villingen-Schwenningen Die Höhe überrascht

Letztlich, betont Saint-Marc, sehe sie die Eichen positiv: "Wenn sie regelmäßig zurückgeschnitten werden, ist es mir natürlich recht. Die Eichen sind sehr schön und bereichern das Stadtbild."

Der erste, wichtige Beschnitt der Bäume werde Erziehungsschnitt genannt, sagt Mann. Damit werde auch der künftige Wuchs des Astwerks gesteuert. "Und der soll sich natürlich weg von den Gebäuden Richtung Marktplatz entwickeln", beruhigt Kimmel. Die laufende Beschneidung der Bäume, die "Entwicklungspflege", würde nach Erfordernis alle zwei bis drei Jahre vorgenommen, schätzen die Landschaftsarchitekten. "Grundsätzlich können sich die Bäume frei entwickeln", sagt Mann.

Warum die Bäume im Herbst und nicht im Frühjahr gesetzt wurden, liege laut Kimmel an mehreren Faktoren. Zum einen sei der Boden für eine Entwicklung der Wurzeln durchaus noch warm genug. "Zudem haben die Bäume im Herbst kein Laub. Sie können die ihnen zur Verfügung stehende Feuchtigkeit sozusagen auf die Wurzel-, statt auf die Knospenbildung konzentrieren", fährt er fort.

Zudem bestehe letztlich im Frühjahr – von denen in den vergangenen Jahren einige recht trocken gewesen seien – ein höherer Wasserbedarf, und damit einhergehend die Gefahr einer Überwässerung, gibt Mann zu bedenken. "Das Zeitfenster bis zu den ersten richtig heißen Monaten ist dann oft sehr kurz." Deshalb sei es besser so, wenn man sich an schönen Bäumen erfreuen möchte.

Bei Kindern und Erzieherinnen zumindest herrscht bereits Freude: "Der Baum stört uns nicht", sagt Nuray Sahis von der Kinderbetreuung "Regenbogenwelt", die ein Stockwerk unter dem Büro Saint-Marc ihre Räume hat. "Im Gegenteil, davor war es auf dem Marktplatz kahl und kalt."

Viel schöner werde es erst noch, wenn die elf weiteren, über den Marktplatz verteilten, Bäume hinzukämen, erklärt Mann. Die Bäume vor dem Bun Bun Burger und der "Regenbogenwelt" bekämen auf dem Platz jeweils ein gestalterisches Pendant. "So wird der Gehweg optisch integriert", ergänzt Kimmel. Auch die Rückmeldungen der meisten Passanten sind positiv. "Ja, hat was", zieht ein junger Mann prägnant Bilanz.