Gestern Abend brachten Mitglieder der Landjugend Unadingen die Erntekrone ins Landratsamt. Die Landjugend hatte das diesjährige Kreiserntedankfest ausgerichtet. "Eine sehr schöne Feier", sagte Landrat Sven Hinterseh. Nach der Sitzung des Kreistages stellten sich Kreistagemitglieder mit der Landjugend zum Gruppenfoto zusammen. Auch Mitglieder der Dauchinger Landjugend waren dabei. Sie richten nächstes Jahr das Kreiserntedankfest aus, so dass, wie Landjugend-Kreisvorsitzender Benjamin Glunk erklärte, diese Tradition weitergeführt werden kann. Zunächst hatte sich kein Ausrichter für 2017 gefunden. Die aktuelle Erntekrone wiegt 150 Kilo und hat die Maße 1,20 auf 1,10 Meter. Sie besteht aus Hafer, Weizen, Dinkel und Triticale. 30 Mitglieder der Landjugend banden die Krone in 45 Stunden. Die Krone war so groß, dass sie nicht in die Kirche passte, sondern auf dem Vorplatz gesegnet werden musste. Foto: Schück