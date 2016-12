Villingen-Schwenningen Die Bürgerwehr und ihr Schießpulver

VS-Villingen. Der Brauch reicht ins Jahr 1812 zurück, in die Zeit der Napoleonischen Kriege. Kommandant Hans-Joachim Böhm verlas den Schriftwechsel von 1812 zwischen Stadt und Bezirksamt. "Habt ihr es verstanden, was ich vorgelesen habe", fragte er in die Runde, ob der hochbürokratisch stilisierten Abfassung der Briefe. Er erklärte, dass der Rat der Stadt Villingen den Bürgersoldaten zur Aufmunterung und für den treu geleisteten Dienst, einmal jährlich eine nahrhafte Belohnung versprach. Außerdem bekam die Bürgerwehr 30 Gulden pro Jahr, damit sie ihr Pulver trocken und ihre Waffen in Schuss halten konnte.

An dieser Stelle, beim Verwendungszweck, hakte Oberbürgermeister Rupert Kubon ein. Die oberamtliche Summe sei schließlich nicht nur fürs Essen bestimmt, sondern für Pulver und militärische Ausrüstung.

Und überhaupt, "wo verstaut ihr denn das ganze Pulver", wollte Kubon wissen. Da es nicht im städtischen Pulvertürmle ist, hegte er den leisen Verdacht, der alles andere als ungefährliche Stoff könnte vor Ort im bürgeramtlichen Alten Rathaus versteckt sein. Denn wenn die Bürgerwehr und Trachtgengruppe bei Veranstaltungen rund 600 historische Soldaten ausstatten muss, die auch "ballern" müssten, käme ein ansehnlicher Pulverhaufen zusammen.